مصرع مريض محترقا بعد انفجار جهاز رعاية مركزة بمعهد ناصر

لقي مريض مصرعه محترقا بعد انفجار جهاز رعاية مركزة بمعهد ناصر في شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتكليف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وجار استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمستشفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغا من أسرة المريض «خيرالله أ م خ»، 49 عاما، تتهم إدارة مستشفى معهد ناصر، بالتسبب في وفاته محترقا داخل غرفة الرعاية المركزة بعد انفجار جهاز رعية المركزة، وأضافوا أن المريض دخل الرعاية المركزة بعد وعكه صحية، وأثناء زيارته في غرفة الرعاية ابلغتهم إدارة المستشفى بأن حالته الصحية ساءت وتم نقله إلى مستشفى الساحل.

أسرة المريض ترفض استلام الجثمان

وأضافوا أنه بالذهاب إلى مستشفى الساحل وبالسؤال عليه أخبروهم بأنه في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وبالتوجه لاستلام الجثة اكتشفوا أنها محترقة تماما، وأخطرهم المستشفى بأنهم استلموا الجثة في حالة سيئة جدا، وتوفي فور وصوله متأثرا بالحريق، وأوضحوا أن جهاز رعاية مركزة بمعهد ناصر انفجر وأسفر عن الحروق المختلفة للمريض وتوفي متأثرا بإصابته، ورفضت الأسرة استلام الجثمان وتوجهت للقسم وحررت محضرا بالواقعة.