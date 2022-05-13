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محمود مسلم

العاهل السعودي وولي العهد ينعيان الشيخ خليفة بن زايد: قدم الكثير لشعبه

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الوطن
04:40 م | الجمعة 13 مايو 2022
الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

العاهل السعودي يعزي حكومة دولة الإمارات

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة، والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

المملكة العربية السعودية تشاطر الإمارات الأحزان

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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