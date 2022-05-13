تنكيس أعلام مجلسي النواب والشيوخ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

نكس مجلس النواب أعلامه أعلى مقر المجلس، اليوم الجمعة، حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.

رئيس مجلس النواب ينعى خليفة بن زايد: كان يتسم بالحلم والحكمة

وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، تعازيه إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء، يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

مجلس الشيوخ ينكس الأعلام حدادًا على رئيس الإمارات

ونكس مجلس الشيوخ الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم.