رئيسة وزراء تونس: الاتفاق على توقيع 11 وثيقة مع مصر في مجالات عديدة

استعرضت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، ما جرى التوصل إليه من مخرجات وقرارات منبثقة عن الاجتماعات التحضيرية على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، والتي تم خلالها اعتماد الصيغة النهائية لمحضر اللجنة العليا المشتركة.

بودن: الوثائق شملت التعاون الدولي والاستثمار والصادرات والمعارض والبحث العلمي

وأضافت نجلاء بودن، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى الاتفاق على التوقيع على الوثائق القانونية وعددها 11 وشملت مجالات التعاون الدولي والاستثمار والصادرات والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والرقابة المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والتشييد والبناء والأرصاد الجوية والمناخ وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد والمرأة والأسرة والمسنين.

نتطلع أن تبلغ علاقات التعاون مرتبة الشراكة والتكامل

وتابعت: «نتطلع لأن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لمزيد من الدفع وتعزيز مجالات التعاون والارتقاء به لمستوى الإمكانيات الهائلة المتوفرة في بلدينا حتى تبلغ علاقات التعاون مرتبة الشراكة والتكامل».

وواصلت أنه جرى التأكيد خلال اجتماعات الوزراء من البلدين أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي في المجالات الراجعة إليها بالنظر.