وسائل النقل الذكي ما بين جانٍ وضحية: جريمتان في 72 ساعة

كانت وسائل النقل الذكي البطل الأساسي في ارتكاب واقعتين متتاليتين خلال الـ72 ساعة الماضية، ونعرض تفاصيلهما الكاملة في السطور التالية.

سائق يستولي على أموال فتاة أجنبية

تبقى 30 دقيقة على موعد طائرتها المتجهة إلى بلدها «روسيا»، ففتحت السائحة تطبيق النقل الذكي التابع لأحد الشركات المشهورة، وتواصلت مع المتهم، وعقب مرور بضع دقائق، أرسل لها رسالة تفيد بوصوله أسفل منزلها بمنطقة الشيخ زايد لتستقل معه السيارة.

لم تطمئنها نظراته المتنقلة ما بين وجهها وحقيبة يديها، لكنها لم تعر الأمر اهتمامًا كبيرًا، وفتحت تطبيق الخريطة بهاتفها المحمول لتتابع ما إذا كان خط السير صحيحًا أم هناك خطأ ما، لتجد أنه يسير في الطريق المنشود.

لم تستطع مقاومته بسبب الخوف

مرت دقائق قليلة وفوجئت الفتاة التى تحمل الجنسية الأجنبية بالسائق يقف في منتصف الطريق، ويطلب منها باللغة الإنجليزية أن تعطي له ما تملكه من مبالغ مالية ليدب الخوف بقلبها، وتعطيه ما تملك من أموال وسط خوفها الشديد من أن يحدث لها أي مكروه.

استوقفت الفتاة سيارة أجرة لتقلها لمطار القاهرة الجوي، وطلبت من سائق التاكسي أن يقلها لأقرب قسم شرطة لتحرر محضرًا ضد المتهم، وبعمل التحريات الأولية تبيّن صحة الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، إذ كشفت التحريات أن المبلغ المسروق يبلغ 4 آلاف جنيه مصري و1000 دولار، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وجرى إخطار جهة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعتبروه لصًا وتعدوا عليه بالضرب

في منطقة أخرى، وجد أحد السائقين شعارا على هاتفه المحمول يعلن طلب توصيل إلى مساكن «ابني بيتك»، وعلى الفور توجه إلى نقطة التقابل فوجد سيدة تقف بانتطاره لتستقل السيارة معه، وإذا به يلاحظ عليها التوتر غير المبرر الذي استمر لوقت طويل، حتى وصل إلى الوجهة المقصودة، وفوجئ بمجموعة من الأشخاص يعتدون عليه بالضرب، بزعم أنه لص ويراقب المكان لتنفيذ جرائم سرقة.

لم يخلصه من أيديهم سوى سكان المنطقة، حتى تمكن من استنشاق القليل من الهواء، وعلى الفور قاد سيارته وتوجه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر ليبلغ عن المتهمين، وما إن انتهى من سرد الواقعة لرجال الأمن حتى خارت قواه بعدما شعر بحالة إعياء شديدة، سقط على إثرها جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم التأكد من صحتها وتحديد المتهمين وهم سائق شركة الكهرباء ونجله و3 من جيرانه وتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما أقروا بارتكاب الواقعة.