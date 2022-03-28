لص «مجهول» يسرق 200 ألف جنيه من محل بالباجور.. «فلوس جمعية»

شهدت مدينة الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، واقعة سرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخل محل للأدوات المنزلية، قام بها أحد الأشخاص، رصدته كاميرات المراقبة، ولكنها لم تحدد ملامحه بشكل دقيق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن المنوفية بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار بسرقة مبلغ مالي من محل أدوات منزلية في مدينة الباجور، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن هوية «اللص المجهول»، وسرعة إلقاء القبض عليه، حيث بدأت أجهزة البحث الجنائي في تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، للتوصل إلى هوية مرتكب الواقعة.

صاحب المحل: المبلغ المسروق فلوس جمعية

وقال «حسين موسى»، صاحب المحل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم سرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخل المحل، بعدما تمكن «اللص» من التسلل إلى داخل المكان، وفتح الحزينة، موضحاً أن المبلغ المسروق عبارة عن «فلوس جمعية» قام بقبضها قبل الواقعة بيوم واحد، وكان يستعد لوضعها في أحد البنوك صباح اليوم، ولكنها سرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم، ووثقت كاميرات المراقبة عملية خروج مرتكب الواقعة بعد قيامه بعملية السرقة.

إصابة شخصين في حادث دراجة نارية في تلا

على صعيد آخر، شهد مركز تلا إصابة شخصين إثر اصطدام دراجة نارية بسور بسبب السرعة الزائدة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأكد مصدر طبي أن المصابين حالتهم الصحية جيدة، حيث يعانيان من كدمات متفرقة وإصابات طفيفة في الجسم، ويجري استكمال الإجراءات لخروجهما من المستشفى.