رابطة صحفيي النزاعات بالعراق تدين مقتل شيرين أبو عاقلة: أصبحت صوتا للحقيقة

أدان الصحفي والإعلامي فهرمان ناشاد، رئيس رابطة صحفي النزاعات بالعراق، الحادث الذي وقع وأدى لمقتل المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بعملها ومهمتها الصَّحفية في نقل أحداث جنين شمال الضفة الغربية.

ناشاد: الصحافيون الميدانيون بمناطق النزاعات جنود من نوع آخر

وأضاف أن الصحافيين الميدانيين في مناطق النزاعات هو جنود من نوع آخر ينقلون الحقيق كما يرونها الى العالم، فهم ينقلون الصورة والحدث وتوصل صوت المظلومين والمضطهدين في أرضهم إلى العالم، وبسبب هذا تواجه الخوف والمخاطر التي تصل إلي حد الموت في بعض الأوقات.

ناشاد: شيرين أبو عاقلة لها مكانتها ومهاراتها الصحافية

وأوضح «ناشاد» إن الراحلة شيرين أبو عاقلة بمكانتها ومهاراتها الصحافية استطاعت أن تكون صوتا مسموعا للحقيقة، مطالب المجتمع المدني والمنظمات المعنية بضرورة البدء في إجراء تحقيق لكشف الجريمة التي ارتكبت في الإنسانية أولا والصحافة ثانيًا، ومحاكمة القتلة، والعمل وقف استهداف الصحفيين والإعلاميين في مناطق الحروب.

وأضاف أن مقتل شيرين ليس الأول من نوعه، إذ سبقتها الزميلة الكردية شِفاء كَردي، التي قامت داعش الإرهابية بقتلها باستخدام لغم وضعته في الجبهات الأمامية في الموصل.

العمل الميداني في مناطق النزاعات يتطلب تدريبات خاصة

وأشار إلى أن العمل الميداني في مناطق النزاعات يتطلب تدريبات خاصة على يد متخصصين، حتى يتمكنوا من اكتساب مهارات المراوغة والاختباء وحماية أنفسهم خلال نقل الأحداث، موضحًا أن من أهم القواعد التي يتم تدريب صحفيين تغطية النزاعات والحروب هي معرفة الميدان وتقييم المخاطر المحيطة، وإلى أي مدى يمكن الاستمرار.

وأضاف أن هناك عامل آخر، وهو تدريب الصحفيين على الالتزام بالاحتياطات الصحية، والاسعافات الأولية، وكيفية الاحتفاظ بالأوراق الشخصية وبيانات الشخص حتى يسهل العثور عليه في حالة الاعتقال أو التعرض لمشاكل مع السلطات أو حتى للإصابة أثناء العمل.

وأوضح أنه يتم تدريب الصحفيين على كيفية اتباع احتياطات السلامة في منطقة القتال، وكيفية التعامل مع الالغام والذخائر العنقودية، والفخاخ والكمائن والتفجيرات، والتعامل خلال الحشود والمظاهرات وأعمال الشغب.