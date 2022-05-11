أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه لا يستبعد أن تكون شيرين أبوعاقلة قد تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين، مضيفا: «عرضنا تحقيقا مشتركا لكن الجانب الفلسطيني لم يستجب حتى الآن، وهي التصريحات التي تتناقض مع ما رصده مرافقو شيرين وشهود عيان عن عدم وجود مسلحين فلسطينيين في المكان وقت الحادث».

أدرعي: عمليتنا في جنين كانت تهدف لاعتقال مخربين

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عمليتنا في جنين كانت تهدف لاعتقال مخربين ضالعين بأعمال إرهابية، ونواصل العمل لإحباط الإرهاب بكل مكان وزمان».

ونفى الصحفي على سمودي، زميل الصحفية شيرين أبو عاقلة الذي أصابته رصاصة أيضا خلال وجوده مع الصحفية الراحلة صباح اليوم في مخيم جنين، أن يكون للمقاومة الفلسطينية أي دور في مقتل زميلته، قائلا: «مكانش عندنا أي مقاومة أو مقاومين».

علي السمودي: الجيش الإسرائيلي قتل شيرين أبوعاقلة بدم بارد

ووجّه علي السمودي أصابع الاتهام للجيش الإسرائيلي، قائلا: «إحنا كنا داخلين مخيم جنين نصور عملية الجيش الإسرائيلي، وفجأة واحد أطلق علينا النار، ومطلبوش مننا نطلع أو نوقف وأطلقوا علينا النار ورصاصة أصابتني ورصاصة أصابت شيرين، وقتلوها بدم بارد».