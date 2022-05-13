رئيسة المفوضية الأوروبية تنعى خليفة بن زايد: الإمارات أصبحت منفتحة معه

نعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد،، وقالت: مع الشيخ خليفة أصبحت الإمارات مزدهرة ومتسامحة ومنفتحة على العالم.

الإمارات تنكس الأعلام 40 يومًا حدادًا على الشيخ خليفة بن زايد

وأعلنت دولة الإمارات العربية في وقت سابق اليوم، وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلنت تنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا وتعطيل العمل على مدار 3 أيام، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

قادة مصر والسعودية وأمريكا وروسيا ينعون الشيخ خليفة بن زايد

وتقدم العديد من القادة والرؤساء والملوك بالتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وكان في مقدمتهم رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين.