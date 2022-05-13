الصحفيين والزراعيين تنعيان الشيخ خليفة بن زايد: صانع نهضة الإمارات

نعت نقابتا الصحفيين والزراعيين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، الذي غيبه اليوم الجمعة، الموافق 13 مايو 2022.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان: «ببالغ الحزن، والرضاء بقضاء الله وقدره، تنعى نقابة الصحفيين المصريين، نقيبًا ومجلسًا، فقيد الأمة العربية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء مُخلص لوطنه وأمته العربية».

الصحفيين: صانع مسيرة الإمارات في نهضتها الحديثة

وتابع البيان: «الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته، كان صانع مسيرة الإمارات في نهضتها الحديثة الكبيرة، امتاز بالحكمة والبصيرة في قيادة بلاده وشعبها وسط كل التحديات، كما كان قيادة عربية مخلصة، محبًا لمصر والأمة العربية، مادا طول الوقت كل جسور التعاون والدعم مع أشقائه العرب وفي مقدمتهم مصر».

ووأضاف البيان: «يتقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء، إلى دولة الإمارات الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ولأسرة فقيد الأمة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلين الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يديم السلام والرخاء على الإمارات الشقيقة».

واختتم بيان الصحفيين: «يتقدم مجلس النقابة بخالص العزاء للزملاء أعضاء ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية في مصابهم ومصاب الأمة العربية الجليل».

نقيب الزراعيين: مصر والإمارات عنوان العروبة والنهضة

وقالت نقابة المهن الزراعية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إن مصر والإمارات هما عنوان العروبة والنهضة في مواجهة تحديات الأمة العربية.

وأعرب سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن خالص التعازي وأصدق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

وأعرب «خليفة» عن ثقته بأن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيرة الشيخ خليفة، الحافلة بالعطاء والإنجازات، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار، مشيرا إلى أن الإمارات تشكل مع مصر درع الأمة العربية وطريق نهضتها، وأن أبناء الشيخ زايد سيواصلون مسيرة الأب المؤسس لخدمة العروبة والإسلام.