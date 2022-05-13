العثور على 137 جثة مجهولة في القاهرة والجيزة خلال 5 أشهر

كشف مصدر بالطب الشرعي أنه تم العثور على 137 جثة مجهولة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الـ 5 أشهر الماضية من عام 2022.

وأضاف المصدر أن هذا العدد يؤكد أن هذا العام سوف يشهد تراجعا في عدد الجثث المجهولة مع نهاية العام، موضحا أن معدل الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظتي القاهرة والجيزة خلال السنوات الماضية تجاوز الـ 360 جثة مجهولة.

137 جثة مجهولة في القاهرة والجيزة

وتابع المصدر أن مشرحة زينهم استقبلت عددا من الجثث المجهولة تجاوز الـ 137 جثة، ولكن تم التعرف عليها من قبل الأسر التي تبحث عن ذويهم المتغيبين حتى أصبح العدد النهائي 137 جثة مجهولة خلال الـ 5 أشهر الماضية.

وأكد المصدر أن 70% من الجثث المجهولة التي تم العثور عليها يتم الكشف الظاهري عليها فقط دون تشريح، وذلك لأن الجثة تكون في حالتها الطبيعية ولم تتعرض للتعفن أو التحلل، وبذلك يستطيع الكشف الظاهري تحديد إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاه من عدمه.

تشريح 30% من الجثث المجهولة

وأشار المصدر إلى أن 30% من الجثث المجهولة يتم تشريحها بسبب حالة التعفن الرمي أو التحليل التي تكون عليه الجثة، وبذلك يصعب على الطبيب معرفة سبب الوفاة بواسطة الكشف الظاهري فقط.

وأوضح المصدر أنه نسبة قليلة من الجثث المجهولة التي تكون فيها الوفاة جنائية، حيث إن الغالبية من تلك الجثث تكون بسبب التقدم في العمر وخرج من المنزل وضل طريق العودة، أو شخص خرج من المنزل دون حمل بطاقته وتوفي في الشارع، والأغلبية من تلك الجثث تكون من الأشخاص الذين يتسلون في الشارع وعند الأضرحة والمساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة.

تحليل البصمة الوراثية للجثث المجهولة

وأضاف المصدر أن المشرحة تحتفظ بالجثة لمدة لا تقل عن شهر، ثم تصدر النيابة تصريحا بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية وتصوير الجثة تحسبا للتعرف عليه من قبل المترددين على المشرحة للسؤال عن تواجد ذويهم المتغيبين.