كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022، والذي يعقد غداً السبت الموافق 14 مايو الجاري في المدارس في لجان مؤمنة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، كتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022 لا صحة له، والمعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عارية من الصحة، مؤكداً أن الامتحانات في كنترولات مؤمنة وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، موضحاً أنها طبعت في مطابع سرية.

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022

ونوه أشرف سلومة، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022 بمرحلة التعليم الأساسي «عام ولغات» للفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022/2021.

وأكد أن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022، سيعقد في لجان مؤمنة جيداً وتم تعليق كشوف المناداة للطلاب باللجان وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدرسة والكنترولات وتخصيص غرفة العزل والزائرة الصحية لكل مدرسة.

أكثر من 186 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2022

ونوه مدير المديرية إلى أن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 186791 طالب وطالبة، مقسم على 689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورا.

وأكد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يوميا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات وتقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطَهِرات .