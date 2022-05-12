تعليم الدقهلية تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومديري الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، لمناقشة ضوابط العمل والاستعدادات النهائية لامتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي، بمدرسة «ا‏بن لقمان» الإعدادية للبنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير جو هادئ لأبنائنا الطلاب.

استعدادات امتحان الشهادة الإعدادية 2022

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية استعدادات امتحان الشهادة الإعدادية 2022، بحضور مدير عام الخدمات، الدكتور حازم الألفي، وأحمد هلال، رئيس لجنة إدارة الإعدادية، ورئيس كنترول الإعدادية، إبراهيم طلعت.

وشدد «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأكد على الالتزام بالهدوء داخل اللجان، والتصدي للغش بكافة سبله، ومنع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان للملاحظين والطلاب.

«عبد الرؤوف»: رئيس اللجنة مسؤول عن حسن سيرها

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير اللجنة وانضباطها، وشدد على ضرورة اختيار غرفة الكنترول مؤمنة، كما أكد على ضرورة متابعة إعلان جدول الامتحان، وأرقام الجلوس في اللجنة، في مكان ظاهر وبشكل واضح.

كما وجه بضرورة الحرص على نظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب، والتهوية الجيدة باللجان، وتوفير الإضاءة الجيدة.

وأضاف «عبد الرؤوف» أنه تم عقد برتوكول تعاون بين مديريتي التعليم والأمن، لتأمين لجان الامتحانات من الخارج، والتصدي لأي محاولات لإثارة الشغب، كما تم عقد برتوكول تعاون مع مديرية الصحة، لتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم أوراق الأسئلة والإجابة في المواعيد المحددة للامتحانات، وضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية والمديرية.