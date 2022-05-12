السبت.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بمدارس محافظة الجيزة

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحاً أن الامتحانات تنطلق يوم السبت الموافق 14 مايو والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 186791 طالب وطالبة، مقسم على 689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

وأكد «سلومة» أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية والخط في اليوم الأول، ويوم الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية وسيكون يوم الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويوم الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية ويوم الاربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية ويوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

تعليمات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات وتقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، ومراعاة اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطَهِرات.