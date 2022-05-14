العثور على جثة شاب متعفنة داخل مسكنه في ظروف غامضة بالنزهة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل «شقته» في دائرة قسم شرطة النزهة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وصرحت أجهزة التحقيق بالدفن، وطلبت التحريات حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار المقيم به الشاب المتوفى تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان جهات التحقيق جرى كسر باب الشقة.

بالمعاينة تبين العثور على جثة شاب يدعي «كريم أ أ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبيًن أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، كما تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبيًن سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود كسر في مداخلها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.

العثور على جثة متحللة في منطقة مهجورة بالسلام

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة ومجهولة الهوية وغير واضحه المعالم، في منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية في محاولة لكشف هويه صاحب الجثة.