انقاذ شخصين والبحث عن ثالث سقطت بهم سيارة في ترعة السلام بالدقهلية

أنقذت قوات الإنقاذ النهري وأهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الليلة، شخصين من الغرق، فيما تكثف من جهودها للبحث عن شخص ثالث بمياه ترعة السلام بنطاق كوبري النسايمة، وذلك بعد سقوط سيارة يستقلها 3 أشخاص من محافظة دمياط بها، وهرع الأهالي والقوات إلى مكان الحادث، وهبوا لإنقاذ من في السيارة، ما أسفر عن انتشال شخصين إلا أن شخص ثالث غرق بالمياه.

بلاغ بوقوع الحادث

وأُبلغ مأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي بترعة السلام بجوار كوبري النسايمة يستقلها ثلاثة أشخاص.

إنقاذ اثنين وغرق ثالث

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إنقاذ شخصين ممن كانوا بالسيارة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الشخص الثالث، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود العيان، أن الأشخاص الثلاثة من محافظة دمياط، وحضروا لتنفيذ بعض الأعمال في بحيرة المنزلة، وسقطت بها السيارة في ترعة السلام، وهرع أهالي المنطقة إلى مكان الحادث، وتمكنوا بالفعل من إنقاذ اثنين إلا أن الثالث غرق في المياه وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للعثور عليه، إلا أن ظلام المنطقة حال دون العثور عليه حتى الآن.