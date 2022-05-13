امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.. ضوابط وضع الأسئلة التراكمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وضع الأسئلة التراكمية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، والتي تبدأ غداً السبت الموافق 14 مايو الجاري في محافظة الجيزة، وتعقد ورقياً على مستوى المحافظة في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع ضوابط معينة لوضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، والتي تستهدف لوضع امتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل ضوابط وضع امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأكدت الوزارة أن ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في الأسئلة التراكيمة، هي أن تكون جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب، يكون لها طابع الاستمرارية في الاستخدام وتراكمية في كل فرع ويكون ذات الصلة بنفس الفرع.

وأوضحت الوزارة، أنه لابد من مراعة تخصيص درجة واحدة لها وبالتالي لا تتعدي أكثر من خطوتين في المواد الرياضية، لافته إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 تعقد ورقياً ويتم وضعها من قبل موجهي العموم في المديريات وليس الإدارات التعليمية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، موضحاً أنه تم طباعة الامتحانات والتي وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددتها الوزارة، وتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يراعي الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه لا صحة لأي تسريبات بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، مؤكداً أن الامتحانات مؤمنة وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول.