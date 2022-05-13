تعليم الجيزة: طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات الترم الثاني غدا في 689 لجنة

تنطلق غداً السبت الموافق 14 مايو الجاري، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بمدارس محافظة الجيزة، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وتعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة.

186791 طالب وطالبة يؤدوا الامتحانات

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن اجمالي طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظة بلغ 186791 طالب وطالبة، مقسم على 689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

-يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط في اليوم الأول.

-يوم الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

-يوم الإثنين 16 مايو امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

-يوم الأربعاء 18 مايو الهندسة.

-يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وشدد أشرف سلومة، في بيان له، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات وتقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، ومراعاة اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات.

وأكد أهمية التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطَهِرات.