توزيع التغذية المدرسية على طلاب «ثانية ثانوي» أثناء الامتحانات

وزعت مدارس المرحلة الثانوية على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، التغذية المدرسية اليوم، أثناء أدائهم امتحان اللغة العربية، والذي يعقد ورقياً بنمط الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإلكترونيا بنمط الأسئلة الموضوعية على جهاز التابلت، وذلك في المدارس المجهزة من الناحية التقنية، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي

وقال عطية محمد، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، إن التغذية المدرسية يتم تسليمها للطلاب بشكل يومي، لافتاً إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، وذلك طبقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات حتى الآن تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي شكاوى حول طبيعة الأسئلة من قبل الطلاب حتى الآن.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد ورقياً وإلكترونيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.