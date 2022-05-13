«من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تواصل الصدارة.. مشاهدات ضخمة في 10 أيام

تواصل أغنية «من أول دقيقة» للثنائي سعد لمجرد وإليسا، سباق الصدارة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، لتحافظ على «تريند رقم 1»، رغم مرور 10 أيام كاملة على طرحها دون أي منافسة، أو تمكن أي أغنية أخرى من أخذ مكانتها، وسط تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الشارع.

«من أول دقيقة» في الصدارة

لم يتوقف نجاح أغنية «من أول دقيقة»، عند تصدر التريند، في تخطي حاجز 35 مليون مشاهدة، بعد 10 أيام فقط، من طرحها، إذ تم تقديمها على طريقة الديو، وتعاون فيها سعد لمجرد وإليسا، مع الشاعر أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج كريم بنيس وميكس وماستر إيلي بربر.

أول تعاون بين إليسا وسعد لمجرد

يذكر أن هذه أول مرة يتعاون فيها الثنائي إليسا وسعد لمجرد، إذ أوضح الأخير في أكثر من لقاء تليفزيوني، إنه تعرف على إليسا، أثناء تواجدهم في فرنسا، وحدثت بينهم «كيميا كبيرة وانسجام»، ما جعلهم يقرران تقديم ديو غنائي مشترك بينهما، إذ قال في أحد اللقاءات: «إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة، لأنه كان بينا انسجام كبير».

كلمات أغنية «من أول دقيقة»

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك

وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك

بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك

بحبك قد إيه

ارسمني في ليلك نجمة

ضيها يلمع في العين

اكتبني في عمرك كلمة