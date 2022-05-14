العثور على جثة مسن متعفنة داخل مسكنه في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته في بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المتوفى، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة، وملابساتها.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينه نصر ثالث بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر إنبعاث الرائحة الكريهة وتم كسر باب الشقة، وكشفت المعاينة العثور على جثة متعفنة لصاحب الشقة ويدعى «مصطفي م ح» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه كما تعذر فحص الجثمان لبيان ما به من إصابات نظرًا لتعفن الجثة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت التحقيق لمباشرة عملها.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس في حلوان

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الامنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مصرع ربه منزل سقطت من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة حلوان، وكشفت التحريات بأن ربه المنزل هبه الله في العقد الثالث من العمر، سقطت من بلكونه شقتها أثناء قيامها بنشر الغسيل ولا توجد شبهه جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.