سقوط ربة منزل من الطابق الخامس في حلوان.. والتحريات: كانت بتنشر غسيل

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من بلكونه شقتها بالطابق الخامس بدائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقررت النيابة العامة، استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المنزل الذي شهد واقعة الوفاة، تمهيدا لتفريغها.

مستشفى حلوان العام يستقبل جثة ربة منزل

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى حلوان العام، بوصول ربة منزل متوفاة إثر سقوطها من شرفة منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعي «هبة الله. م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود كسور في أجزاء متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات عن أن ربة المنزل تقيم في شقة بالطابق الخامس، وأنه أثناء تواجدها في البلكونة لـ«نشر الغسيل» اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس.

وأشارت التحريات إلى أن الأهالي قاموا بنقلها إلى مستشفى حلوان العام، لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طالبة تقفز من الطابق السابع في بولاق الدكرور

وفي سياق آخر، أنهت طالبة حياتها بالقفز من الطابق السابع لمرورها بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.