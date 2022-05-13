«واحد تانى» يزحف بـ«أحمد حلمى» إلى عرش الإيرادات بـ38 مليون جنيه.. و«عنكبوت السقا» يلاحقه بـ24 مليوناً

يواصل النجم أحمد حلمى زحفه نحو تصدّر إيرادات أفلام موسم عيد الفطر بتحقيق فيلمه الجديد «واحد تانى» 38 مليوناً و83 ألفاً و679 جنيهاً، متفوقاً على فيلم «العنكبوت» الذى جاء فى المركز الثانى بـ23 مليوناً و967 ألفاً و531 جنيهاً، وفقاً للأرقام الصادرة من الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

وجاء فيلم «زومبى» للنجم على ربيع فى المركز الثالث والأخير بـ13 مليوناً و82 ألفاً و109 جنيهات، وهو رقم كبير لم يتوقع أحد من النقاد أن يحققه «ربيع» فى الأسبوع الأول من طرح الفيلم بدور العرض السينمائى.

من جانبه، أبدى «الدفراوى» سعادة بالغة إزاء الإيرادات التى حققتها أفلام عيد الفطر الثلاثة، مؤكداً أن صناعة السينما تشهد انتعاشة كبيرة بعد تأثرها بشكل كبير فى ظل تداعيات فيروس كورونا. وقال «الدفراوى» إنه كان متخوفاً من موسم عيد الفطر، ولكن جاءت الأرقام لتؤكد تعطش الجمهور للسينما، وذلك بعد ابتعادهم عنها بشكل كبير خلال فترة الجائحة، مضيفاً أن حفلات منتصف الليل لم تعد بكامل طاقاتها حتى الآن، وذلك رغم الاعتياد على تحقيقها إيرادات كبيرة، ومن المقرر عملها بشكل طبيعى خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيداً بإيرادات فيلم «واحد تانى» و«العنكبوت»، لأنهما نجحا فى جذب الجمهور إلى صالات السينما، كما اعتبر إيرادات فيلم «زومبى» جيدة إلى حد كبير.

ويشارك فى بطولة فيلم «واحد تانى»: روبى، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، نسرين أمين، محمود حافظ، أحمد مالك، محمد التاجى، عمرو وهبة وكوكبة من النجوم، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أما فيلم «العنكبوت» فيشارك فى بطولته كل من منى زكى، ظافر عابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال. ويشارك فى بطولة فيلم «زومبى» حمدى الميرغنى، هاجر أحمد، كريم عفيفى، دينا محسن (ويزو)، أوتاكا وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.