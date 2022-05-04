«واحد تاني» يحتل المركز الأول في الإيرادات بدول الخليج

استطاع فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، التربع على عرش الإيرادات في مصر والوطن العربي منذ طرحه في دور للعرض المصرية والعربية ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، إذ احتل المركز الأول في شباك التذاكر المصري، محققا إيرادات بلغت 14 مليون جنيه في 48 ساعة، كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وسوريا ولبنان والمغرب العربي.

واحد تاني وعودة أحمد حلمي للسينما

فيلم «واحد تاني» يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ويسجل التعاون الأول مع شركة سينرجي فيلمز، وانطلق الفيلم في دور العرض ليلة الأحد الماضي -وقفة عيد الفطر المبارك - وعرض فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل، واستطاع تخطي مليون جنيه في حفلين فقط محققا الأعلى في شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.