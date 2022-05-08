«واحد تاني» ينطلق في أوروبا وأمريكا الجمعة المقبلة بعد تصدر الإيرادات في مصر

يبدأ عرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، في دور العرض الأمريكية يوم الجمعة المقبلة، حيث يعرض بواقع 40 نسخة بولايات أمريكا، كما ينطلق الفيلم أيضاً فى عدد من الدول الأوروبية في اليوم نفسه.

وبذلك تكون الدول التي تعرض فيلم واحد تاني إلى جانب مصر هي:أمريكا، إنجلترا، كندا، استراليا، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، والسودان.

فيلم واحد تاني في أوروبا وأمريكا

وكان فيلم واحد تانى قد انطلق في دور العرض المصرية ليلة الأحد الماضي الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحًا كبيرًا إذ تصدر شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي منذ العرض الأول لطرحه، واستطاع تحقيق 32 مليون في أول أسبوع عرض.

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلما «العنكبوت وزومبي»

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب «واحد تاني» فيلمي «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة على ربيع وحمدى الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.