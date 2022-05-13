عزاء الشيخ خليفة بن زايد غدا في قصر المشرف بحضور حكام الإمارات

يقام عزاء الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، غدا السبت، في قصر المشرف في أبو ظبي، إذ من المقرر أن يتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي، تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

عزاء الشيخ خليفة بن زايد.. قادة العالم يشاركون باتصالات وبرقيات

وإلى جانب عزاء الشيخ خليفة بن زايد المقررة إقامته غدا، في قصر المشرف، تقدم عدد كبير من قادة ورؤساء وملوك العالم اليوم، بالعزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، كان من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بالشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقدم له العزاء في الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد لمثواه الأخير بعد صلاة الجنازة

وفي وقت سابق اليوم، شارك حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبقية شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي.

وقبلها أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي، كما أدى صلاة الجنازة كذلك شيوخ عائلة آل نهيان.