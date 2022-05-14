نجوم الفن والإعلام ينعون الشيخ خليفة: خسارة للوطن العربي كله

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام على نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، وقدموا خالص التعازي للشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية.

أحلام: الإمارات اليوم حزينه ويتيمه

ونعت الفنانة أحلام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «في جنه الخلد سمو سيدي والدنا الشيخ خليفه بن زايد رحمه الله عليك، وطوله العمر لشيوخنا، ربي يجبرهم ويصبرهم ويجبرنا ويجعل هذي الأيام خير أيامه ويبدله دارًا خير من داره، وجعله في مكان أحسن من مكانه، وفي مقام أرفع من مقامه، وجعل مثواه جنات الفردوس الإمارات اليوم حزينه ويتيمه».

وأضافت أحلام: «روحٌ وريحان وجنات نعيم، أدعوا له بالثبات عند السؤال، ربي أنر قبره مدّ بصره يا رحيم أرحمه برحمتك التي وسعت السموات والأرض آمين».

ماجدة الرومي: خسره وطنُه كما خسره الوطن العربيّ كله

ونعت المطربة ماجدة الرومي الشيخ خليفة في منشور عبر حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر» مضيفة: «بعميق الأسى وبالغ التأثر أتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى شعبها الشقيق بأحر التعازي بخسارة رئيس الدولة سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي خسره وطنُه كما خسره لبنان والوطن العربيّ كله».

وأضافت: «نسأل الله تعالى أن يعوّضكم رحيلَه بجميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبّل الراحل الكبير في عداد الصالحين لما أسداه لوطنه من جليل الخدمات التي رفعت الإمارات إلى مصاف كبار الدول. بكل إحترام».

أحمد السعدني: خالص العزاء لشعب الإمارات

ونعى الفنان أحمد السعدني الشيخ خليفة في حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلًا: «خالص العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة رحمه الله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

شريهان تنعى الفقيد

ونعت الفنانة شريهان الشيخ خليفة بن زايد عبر «تويتر» قائلة: «فقيدكم فقيدنا. إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا إن شاء الله بعمله الصالح، وحب شعب الإمارات الكريم وحب واحترام ودعاء جميع الشعوب العربية والعالم أجمع. عظم الله أجركم».

بثينة توكل: قاد دولة عربية لنهضة غير مسبوقة

ونعت الإعلامية بثينة توكل الشيخ خليفة بن زايد وقدمت خالص التعازي للشعب الإماراتي، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت «توكل»: «فقدت الأمة العربية بل وفقدت الإنسانية كلها رجلًا من أعظم رجالها، وقائدًا من أعظم قادتها، وإنسانًا قلما يجود الزمان بمثله، قاد دولة عربية لنهضة غير مسبوقة يفتخر بها كل العرب وأصبحت بحق درة من درر التاج العربي».

وأضافت: «خالص التعازي للشعب الإماراتي وللأمة العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».