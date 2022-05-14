رئيس التحرير

محمود مسلم

الآلاف يؤدون صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة في الحرمين «فيديو»

كتب:

أحمد حامد دياب
02:22 ص | السبت 14 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله

الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله

شهد الحرم المكي اقامة صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا.

ونادى المؤذن: «الصلاة على الميت الغائب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، الصلاة يرحمكم الله»، وأدى المعتمرين وزوار المسجد الحرام صلاة الغائب.

صلاة الغائب المسجد النبوي

كما شهد المسجد النبوي صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة، إذ نادى المؤذن: «الصلاة على الميت الغائب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله..الصلاة يرحمكم الله»، وأدى زوار المسجد النبوي صلاة الغائب على روح رئيس الإمارات.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وجه بإقامة صلاة الغائب على الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد صلاة العشاء في الحرمين الشريفين.

وقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان، وشعب الإمارات الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد وصفوه أنه قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

اقرأ المزيد:

رحلة تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير «صور»

«القومي لحقوق الإنسان» ينعى الشيخ خليفة بن زايد: العالم فقد قائدا حكيما

عزاء الشيخ خليفة بن زايد غدا في قصر المشرف بحضور حكام الإمارات

الملكة إليزابيث تنعى الشيخ خليفة بن زايد: «سيبقى في الأذهان طويلا»
بقلم أحمد حامد دياب