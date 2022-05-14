الآلاف يؤدون صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة في الحرمين «فيديو»

شهد الحرم المكي اقامة صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا.

ونادى المؤذن: «الصلاة على الميت الغائب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، الصلاة يرحمكم الله»، وأدى المعتمرين وزوار المسجد الحرام صلاة الغائب.

#فيديو أداء صلاة الغائب في #المسجد_الحرام على سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.#واس_عام pic.twitter.com/TEFWR5CfM9 — واس العام (@SPAregions) May 13, 2022

صلاة الغائب المسجد النبوي

كما شهد المسجد النبوي صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة، إذ نادى المؤذن: «الصلاة على الميت الغائب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله..الصلاة يرحمكم الله»، وأدى زوار المسجد النبوي صلاة الغائب على روح رئيس الإمارات.

إقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ خليفة بن زايد في المسجد النبوي وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.



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pic.twitter.com/QIsSXZqzCg — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 13, 2022

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وجه بإقامة صلاة الغائب على الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد صلاة العشاء في الحرمين الشريفين.

وقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان، وشعب الإمارات الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد وصفوه أنه قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.