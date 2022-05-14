إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

استمرار لمشاجرات أبناء العمومة شهد مركز ومدينة سوهاج اليوم مشاجرة بين 5 أبناء عمومة، بينهما أب ونجله وشقيقين، بسبب خلافات الجيرة ليصيب كل منهما الآخر ويُنقل المصابين لإسعافهم بين مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى راشد التخصصي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارًا من مركز شرطة سوهاج يفيد تلقي المركز بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

الانتقال لموقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لاسعافهم

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية إلى موقع البلاغ.

شجار بين 5 أفراد وإصابة 4 منهم

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين أن المشاجرة بين كل من: «كمال ت ع م» 62 عامًا عامل، ومصابًا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه بنزيف داخلي، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله «صلاح ك ت ع» 36 عامًا مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى نقلهما لمستشفى راشد التخصصي بمركز ومدينة سوهاج، أما الطرف الثاني فهم: «أحمد ف خ م» 39 عامًا سائق مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و«محمود ع خ م» 35 عامًا حاصل على دبلوم صنايع مصابًا بكدمه بالذراع الأيمن، ووفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقه «منتصر ع خ م» 27 عامًا عامل، التحريات توضح صلة الدم بين الأطراف المشاجرة «أبناء عم» كما تبيّن بالسؤال والبحث أن الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأفادوا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، إذ يقطنان منزلين متجاوريين كانا ميراث بينهما.