إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بينهم أب ونجليه، في مركز طما بسوهاج، إثر نشوب مشاجرة مع جار لهم بسبب خلافات الجيرة، وبدأت الواقعة بمشادة كلامية ثم تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة أطراف المشاجرة ونقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بمشاجرة ومصابين في طما

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد وجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية لموقع الحادث.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن المشاجرة بين طرف أول «محمود ك م م»، 20 عامًا، عامل، ومصاب بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه، وطرف ثان «فارس ن ع ن»، 19 عامًا، مزارع، ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«حمدي ن ع ن»، 23 عامًا، مزارع، ووالدهما «نور الدين ع ن م»، 60 عامًا، مزارع، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

ضبط طرفي المشاجرة في طما

وضبطت قوات الأمن طرفي المشاجرة، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها بسبب خلافات الجيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.