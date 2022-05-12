إصابة 3 أشخاص بالرصاص في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالمنصورة

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح خلال مشاجرة بين 6 أشخاص، استخدموا فيها الأسلحة النارية، نتيجة خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض، مقام عليها مقهى بشارع الجيش في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتلقي العلاج اللازم وضبط طرفي المشاجرة.

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بورود بلاغ من الأهالي إلى إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة شارع الجيش بالمنصورة، أمام أحد المقاهي.

أسماء طرفي المشاجرة بالأسلحة النارية في المنصورة

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من، طرف أول: «مصطفى م. أ.»، 32 سنة، صاحب محل أحذية، وشقيقه «عمرو»، 38 سنة، صاحب محل أحذية، يقيمان بقرية «نقيطة»، بدائرة مركز المنصورة، وطرف ثان: «أحمد ح. ح.»، 30 سنة، عاطل، هارب، مقيم بشارع «الشيخ حسانين» بالمنصورة، و«محمود أ. ح.»، 38 سنة، عاطل، مقيم بشارع «الجلاء» بالمنصورة، مصاب بطلقات نارية بالساقين، وضبط بحوزته سلاح ناري «طبنجة 9 ملي»، وعدد من الطلقات، وكذلك لفافة حوالي 50 جراما بداخلها مادة تشبه «الشابو» المخدر، و«محمد س. ح.»، 27 سنة، عاطل، مقيم شارع «مصطفى فوزي» بالمنصورة، مصاب بجروح بالساعدين، و«محمود م. م.»، 22 سنة، عاطل، مقيم شارع «محمد فتحي» بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة تواجد أفراد الطرف الأول بمقهى مملوك لهم، وفوجئوا بحضور أفراد الطرف الثاني، وقيام الرابع بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، بغرض إرهابهم، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه واستخلاص السلاح الناري من يديه، وأثناء ذلك حدثت إصابة الرابع والسادس، وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الأول مع المتهم الثالث، هارب، على ملكية الأرض المقام عليها المقهى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.