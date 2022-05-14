أصالة تلغي حفلها بالكويت حدادا على وفاة الشيخ خليفة رغم نفاذ التذاكر

أعلنت الفنانة أصالة تأجيل حفلها في الكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، والذي كان مقرر إقامته مساء الجمعة بالكويت.

قررنا تأجيل الحفل لموعد آخر

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان».

وكانت الشركة المنظمة لحفل أصالة بالكويت، أعلنت نفاد تذاكر حفل المطربة أصالة، على مسرح أرض المعارض بالعاصمة الكويتية.

أصالة تنعي الشيخ خليفة

ونعت أصالة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة في منشور لها عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا وأحبتنا في الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنونًا في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يارب العالمين».

وشيعت جنازة الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير مساء الجمعة، في مقبرة البطين في أبو ظبي، وسط مظاهر الحزن الشديد التي بدت واضحة على وجوه أسرة آل نهيان وكبار رجال دولة الإمارات.

وشهد الحرمين المكي والمدني صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بن زايد بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.