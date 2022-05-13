انخفاض «داو جونز» عند إغلاق «بورصة نيويورك» بـ103.81 نقطة

تباينت مؤشرات سوق «الأسهم الأمريكية»، في «بورصة نيويورك»، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول، وشهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، انخفاضا بـ103.81 نقطة«0.33%»، ليحقق 31730.30 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي بـ0.13%

كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، 5.10 نقاط، أو «0.13%»، ليسجل عند الإغلاق 3930.08 نقطة، فيما شهد مؤشر «ناسداك المجمع» ارتفاعًا بـ 6.72 نقاط«0.06 %»، ليسجل 11370.96 نقطة.

انخفاض خام برنت إلى 107.45 دولار للبرميل

بدورها، تباينت أسعار النفط، أمس الخميس، عند الإغلاق، وشهدت العقود الآجلة لـ خام برنت، تراجعا بـ 6 سنتات، لتحقق 107.45 دولار للبرميل عند التسوية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ 0.4%، لتسجل 106.13 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وتراجع السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1823.79 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1823 دولار، وذلك مع تدفق المستثمرون على الدولار الأمريكي مدفوعين بتوقعات أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي «البنك المركزي»، سيلتزم برفع أسعار الفائدة.

من جانبها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن هناك حاجة لمزيد من التنظيم الفيدرالي للرد على موجة استثمار المضاربة في العملات المشفرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إزالة اسم دونالد ترامب من فندقه بالعاصمة الأمريكية واشنطن

وفي وقت سابق، أزيل اسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من فندقه في شارع بنسلفانيا بالعاصمة «واشنطن» بعد الانتهاء من بيع العقار لمجموعة «سي جي آي ميرشنت» وشريكتها «هيلتون»، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الإجراء جاء بعد بيع «منظمة ترامب»، العقار مقابل 375 مليون دولار.