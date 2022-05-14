عاجل ..«الصحة» تعلن الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مصر بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانا هاما بعد قليل بشأن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر من حيث أعداد الإصابات ومعدلات الوفيات وعدد المتعافين الذي يشهد ارتفاعا كبيار وفقا للتقارير الرسمية للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن متوسط أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي شهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات وكذلك عدد الوفيات يتراوح من 5 لـ7 وفيات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معدلات التعافي من فيروس كورونا فى مصر كبيرة جدا، ويعود السبب إلى التوسع فى عملية التطعيم على مستوى الجمهورية.

وطالب «عبدالغفار» المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، والحصول على اللقاح فى غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وأكد «عبدالغفار» أن جميع لقاحات كورونا امنه وفعالة ومتوافر داخل مراكز تلقي لقاح كورونا ولا يوجد نقص في اى نوع من أنواع اللقاح، مشيرا الى أن مصر خالية من قوائم الإنتظار المتعلقة بالمسافرين لبعض الدول التى اشترطت مجموعة من القواعد لدخولها ومن التطعيم بلقاح معين.

حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى استكمال حملة «طرق الأبواب» خلال هذا الأسبوع في باقي المحافظات بعد توقفها خلال فترة العيد، مشيدا بهذه الحملة والتى ساعدت كثيرا فى التوسع فى عملية التطعيمات والوقوف على أسباب عزوف المواطنين عن الحصول على اللقاح.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.