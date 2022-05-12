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التفاصيل الكاملة لتحريك أسعار السيارات في مبادرة الإحلال «مستند»

كتب:

وليد عبد السلام
11:05 ص | الخميس 12 مايو 2022
مبادرة إحلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات

كشفت المبادرة  الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن الأسعار الجديدة للسيارات ضمن المبادرة.

العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم الأحد

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة الاحلال بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن التعامل بالأسعار الجديدة المعلن عنها سوف يتم العمل بها بداية من يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.

زيادة من 28 إلى 75 ألف جنيه

وأضاف المتحدث الرسمي لمبادرة الاحلال بوزارة المالية، إن الزيادات الجديدة تتراوج بين 28 ألف و75 ألف جنيه، حسب ماركة وفئة السيارة.

وأكد عوض، على أن الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها، تعتبر زيادة طبيعية ومنطقية مقارنة بالأسعار العالمية والسوق المحلي، مشيرًا إلى أن المبادرة لا زالت تقدم أسعارًا مخفضة للسيارات المشاركة في المبادرة مقارنة بغيرها في السوق خارج المبادرة.

أسعار السيارات الملاكي:

أسعار السيارات الميكروباص: 

أسعار السيارات التاكسي

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بقلم وليد عبد السلام