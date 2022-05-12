«نيسان» تتوقع ارتفاع أسعار خامات إنتاج السيارات إلى 1.6 مليار دولار سنويا

تتوقع شركة «نيسان موتور» تحقيق أرباح تشغيل ثابتة في السنة المالية الحالية، أقل بكثير من التوقعات، حيث تكافح ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان مع نقص رقائق عالمي، وارتفاع تكاليف المواد وقيود فيروس كورونا الصينية.

وتنضم نيسان إلى قائمة متزايدة من الشركات العالمية التي تحذر من تدهور الربحية لأنها لا تستطيع نقل تكاليف المدخلات المرتفعة بالكامل إلى المستهلكين، وتستعد لمزيد من توقف سلسلة التوريد في أعقاب الصراع في أوكرانيا، والإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين.

زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الخام

وقالت منافستها الأكبر «تويوتا موتور»، يوم أمس الأربعاء، إن الزيادات «غير المسبوقة» في تكاليف المواد الخام يمكن أن تقطع خُمس ربح العام بأكمله.

وتتوقع نيسان أن ترتفع المبيعات بنسبة 18.7% في السنة المالية الحالية إلى 10 تريليونات ين (77.6 مليار دولار)، لكن أرباح التشغيل ستنمو بنسبة 1% فقط لتصل إلى 250 مليار ين، أي أقل من متوسط ​​التقدير البالغ 318.5 مليار ين من 19 محللاً استطلعت مؤسسة «رفينيتيف» رأيهم.

وقال مدير العمليات في «نيسان» أشواني جوبتا خلال كشف نتائج الأرباح: «نقص الرقائق الإلكترونية هو أمر طبيعي جديد، مثل جائحة كورونا، وعلينا أن نتعايش معه لأن هذا لن ينتهي صباح الغد».

ارتفاع التكاليف اللوجستية

وقالت «نيسان»، إنها تتوقع زيادة تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية بنحو 1.5 مرة، لتصل إلى 212 مليار ين (1.65 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في أبريل، ويعزى أكثر من النصف إلى الصلب والألومنيوم، كما توقعت زيادة قدرها 45 مليار ين إضافية في التكاليف اللوجستية للعام الحالي.

وفي وقت سابق، قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان»، إن شركة صناعة السيارات اليابانية تدعم خطط شريكها في التحالف «رينو» لفصل أعمالها في مجال السيارات الكهربائي (EV)، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز تحالفهم.

وتمتلك «رينو» 43.4% من شركة نيسان، والتي بدورها تمتلك 15% من الأسهم غير المصوتة في الشركة الفرنسية، وكان هيكل شراكتهما منذ فترة طويلة مصدر خلاف في اليابان.

وقالت «نيسان»، في السابق، إن النقص العالمي في أشباه الموصلات تسبب في انخفاض إنتاجها العالمي للعام الرابع على التوالي، مع انخفاض آخر انخفاض بنسبة 11% على أساس سنوي.