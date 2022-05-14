إسلام عنان: من المتوقع ظهور متحور جديد لكورونا أكثر انتشارا هذا العام

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إن الموجة القادمة لفيروس كورونا متوقع أن تكون خفيفة للغاية، لافتا أن العالم لا يعيش في فترة راحة حاليا من فيروس كورونا، بينما منطقتنا هي التي تعيش فترة راحة من الجائحة حاليا، وبالرغم من ذلك يتم تسجيل حالات وفاة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية.

زيادة الإصابات في إفريقيا بنسبة 12%

وأضاف إسلام عنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل زيادة في إصابات فيروس كورونا بنسبة 14% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما أن قارة إفريقيا تسجل زيادة في الإصابات بنسبة 12% عن الأسبوع الماضي.

وأوضح أن أوميكرون أكثر انتشارا وأقل خطورة في الدخول للمستشفى وتسجيل وفيات، كما أنه يوجد متحورين فرعيين جدد، هما «بي فور» و«بي فايف» في جنوب إفريقيا، وهما أكثر انتشارا إلى حد ما لكن لا يوجد خطورة زيادة بأوميكرون، وبالتالي النمط السائد بأن المتحور الأكثر انتشارا أكثر ضعفا وهذا شيء مطمئن، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي ظهور متحور جديد لكورونا ومتوقع بنسبة مرتفع أن يكون أكثر انتشارا وأكثر ضعفا.

اكتشاف أول حالة مصابة في كوريا الشمالية تساؤل كوميدي

وعن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لأول مرة أمس في كوريا الشمالية، قال إنّ هذا تساؤل قد يكون كوميديا أكثر منه علميا، خاصة أن كوريا الشمالية دولة مغلقة كما أنهم لا يتبعوا أساليب التقصي وتتبع الحالات، لافتا أن اعتراف كوريا الشمالية والصين بظهور حالات مصابة بها دليل على عدم انتهاء الجائحة.

ولفت أن الحاجة لجرعة تنشيطية لأنه ما زالت هناك حالات وفيات في مصر، كما أن كورونا لم يتوطن بعد، وبالتالي لا نستطيع القول بأنه أصبح مثله مثل الإنفلونزا، متابعا: «لم نصل لهذه النسبة، ويمكن الوصول لها في نهاية العام، إذا وصلت خطة التطعيم على المستوى العالمي ونجحت في كل العالم».