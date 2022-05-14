60 ألف طالب يؤدون امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بكفر الشيخ.. «البداية عربي»

انطلقت قبل قليل امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة كفلر الشيخ، بامتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث اتخذت مديرية التر بية والتعليم الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورونا، بينما تقوم مديرية الأمن بتامين لجان الامتحانات خاصة لجان الطالبات منعا لحدوث مضايقات لهن أثناء الدخول والخروج من الامتحانات.

ويؤدي 60 ألف و750 طالبا وطالبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في كفر الشيخ في نحو 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية.

تجهيز لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مبكرا لإجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، حيث جرى تجهيز اللجان وتعقيمها وعقد اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل ق تحدث أثناء أداء الامتحانات، فضلا عن التشديد على ضرورة دخول الطلاب والطالبات بعد ارتداء الكمامات الطبية منعا لانتشار فيروس كورونا.

ووفقا لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، فأنه جرى تعقيم المدارس ورشها قبل دخول الطلاب فضلا عن تجهيز البوابات الإلكترونية، والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب قبل دخولهم اللجان، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مع مديري الإدارات للتواجد مبكرا في غرف العمليات الفرعية التي جرى تشكيلها في كل افدارات الـ13 فضلا عن غرفة العمليات الرئيسية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم.

تأمين لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ونشرت مديرية امن كفر الشيخ، دوريات الشرطة لتأمين لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني خاصة لجان الطالبات خوفا من تعرضهم لأي مضايقات قد تحدق أثناء الدخول والخروج من الامتحانات، فضلا عن منع أولياء الأمور من الاقتراب لحرم اللجان، إضافة إلى تامين المراقبين الذين يراقبون على الطلاب داخل اللجان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بكفر الشيخ

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أعلنت في وقت سابق، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحاني اللغة العربية والخط الإملائي، وغدا امتحان اللغة الإنجليزية من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين، بينما يؤدي الطلاب يوم الإقنين امتحان مادة العلوم والتربية الفنية، كما يؤدي الطلاب امتحان الهندسة والتربية الدينية يوم الثلاثاء، والجبر والحاسب الآلي يوم الربعاء، بينمنا يختتم الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس المقبل.