جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني في 4 محافظات

يترقب أولياء الأمور الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني، حيث أعلنت عدد من المحافظات على مدار الأيام الماضية جداول امتحانات الشهادة الإعدادية، ومنها «البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف»، فيما ينتظر الطلاب إعلان الجدول في باقي المحافظات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في البحيرة

واعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 لجميع الصفوف الدراسية بشتى الإدارات التعليمية، وذلك طبقا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تبدأ 7 مايو القادم على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وذلك مع مراعاة الأجازات الرسمية وأيام العطلات الرسمية.

وكشف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني، عن موعد امتحانات «الإعدادية العامة» وهو من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو، و«الإعدادية المهنية» من الأحد 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو، «الإعدادية للمكفوفين» من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو، و«الإعدادية للصم وضعاف السمع»، من السبت 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في بني سويف

كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 وصفوف النقل الأخرى، موجها بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي داخل لجان الامتحانات.

وجاء جدول امتحانات صفوف النقل على النحو التالي: امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 8 إلى 12 مايو 2022، والصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 مايو 2022، والصف السادس الابتدائي تبدأ من 11 إلى 15 مايو 2022، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 7 حتى 11 مايو 2022.

فيما جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 في بني سويف على النحو التالي: يوم الثلاثاء 17 مايو مادة اللغة العربية، والأربعاء 18 مايو مادتي الجبر والتربية الفنية، والخميس 19 مايو مادة اللغة الأجنبية، والسبت 21 مايو مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والأحد 22 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، فيما تختتم الامتحانات يوم الاثنين 23 مايو بمادتي العلوم والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في الشرقية

فيما اعتمد محافظ الشرقية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 21 مايو وتستمر حتى يوم 26 مايو 2022، على أن يؤدي الطلاب يوم السبت 21 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، يوم الأحد الموافق 22 مايو مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الإثنين الموافق 23 مايو مادة اللغة الأجنبية، يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو مادتي الهندسة والتربية الدينية، يوم الأربعاء الموافق 25 مايو مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الخميس الموافق 26 مايو في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية يوم 21 مايو 2022، وتنتهي يوم 26 مايو 2022.