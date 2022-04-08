محافظة الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المتعدية على خط التنظيم بحي العمرانية

تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير وتوسعة المحاور المرورية في إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين والقضاء على أي تكدسات.

وفي ذلك الإطار، وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير شارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بطول 3كم ومتوسط عرض 25م إلى جانب رفع كفاءة عددًا من متفرعاته رصدت محافظة الجيزة أحد العقارات المتعدية على خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعي عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حي العمرانية ويتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية بإزالة العقار المتعدي على خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية خاصة وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطني العقار.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بتنفيذ الإزالة للعقار بعد إخلائه من المنقولات وتعويض قاطنيه، وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة.

وكلف محافظ الجيزة برفع كافة مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركه سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل.