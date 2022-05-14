عاهل الأردن يغادر واشنطن متجها للإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العاصمة الأمريكية واشنطن، متجهًا إلى دولة الإمارات؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

الحداد على الشيخ خليفة

وأعلن الأردن، وعدد من الدول العربية، الحداد 3 أيام على وفاة الشيخ زايد، ونعى العاهل الأردني خليفة بن زايد في تغريدة عبر «تويتر»، قائلا: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته».

الإمارات تعلن وفاة الشيخ خليفة

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة عن عمر يناهز 74 عامًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

وجاء في بيان الوفاة: «وزارة شؤون الرئاسة، تنعى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.. قائد الأمة وراعي مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وافته المنية الى جانب الرب اليوم الجمعة 13 مايو».

وتابع البيان: «وزارة شؤون الرئاسة تعلن الحداد الرسمي ورفع الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعليق الأعلام».

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» في تغريدة على «تويتر»: «العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة».