طلاب أولى ثانوي: امتحان الكيمياء متوسط والمنصة عملت بكفاءة

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيًا وإلكترونيًا في المدارس المجهزة في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من الطلاب، أن الأسئلة المقالية جاءت مناسبة للوقت المحدد وركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي مستوى الطالب متوسط، أما عن الأسئلة الموضوعية، فجاءت الإجابات متشابه وتحتاج إلى تركيز شديد.

أسئلة الاختيار من متعدد ركزت على الفهم

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن أسئلة الاختيار من متعدد ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين وجاءت في مستوى متوسط، موضحين أنهم استفادوا من ورقة المفاهيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي مشكلات

ونوه عدد الطلاب بأن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي مشكلات، مشيرين إلى أنهم دخلوا على المنصة في الوقت المحدد لبدء الامتحان ولم تظهر أي مشكلة أثناء الإجابة على الأسئلة الموضوعية على جهاز التابلت.

من جانبه، أكد الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بإدارة الدقي التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أن المدرسة كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم توفير بنية تحتية جيدة تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول طبيعة الأسئلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد، موضحًا أن الأسئلة المقالية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في اللجنة الامتحانية، ولم يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية أو الهاتف المحمول طبقًا لتعليمات الوزارة.