أوكرانيا: دمرنا كتيبة روسية أثناء محاولتها عبور سلسلة من الجسور العائمة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، أنّ روسيا تتكبد خسائر فادحة في الحرب، وفق لنبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

خسائر روسيا في الحرب

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن القوات الأوكرانية دمرت كتيبة روسية أثناء محاولتها عبور سلسلة من الجسور العائمة فوق نهر في شمال شرق أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي انتكاسة دراماتيكية للقوات الروسية التي تكافح بالفعل لإحراز تقدم كبير على طول الجبهة الشرقية، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

بينما لم يتضح عدد الجنود الذين قتلوا أثناء محاولتهم عبور نهر سيفيرسكي دونيتس، وتشير أعداد المركبات المحترقة والمدمرة المنتشرة على طول ضفاف النهر، إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.