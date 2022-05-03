القوات الروسية تحاول اقتحام أفديفكا معقل الجيش الأوكراني في دونيتسك

أفادت قناة «العربية» فى نبأ عاجل، أن قوات روسية تتحرك نحو مدينة أفديفكا معقل الجيش الأوكراني في دونيتسك، موضحة أن القوات الروسية وقوات دونيتسك الانفصالية تحاول اقتحام المدينة.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية في مدينة أفديفكا تقصف يوميا دونيتسك، لافتة إلى أن أرتال عسكرية روسية تتحرك نحو مدينة أفديفكا معقل الجيش الأوكراني في دونيتسك.

الدفاع الروسية: نظام كييف لم يقم بعملية إجلاء في ميكولايف

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف لم يقم بعملية إجلاء في ميكولايف قبل نقل الآليات العسكرية للمدارس، وأضافت أن «القوميون الأوكرانيون» وضعوا آليات عسكرية في مدارس بمدينة ميكولايف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل شهرين، وتحديدا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى.