«منتجي الألبان» تناقش عراقيل تراخيص إقامة مزارع الإنتاج الحيواني

حضر وفد ممثل عن الجمعية المصرية لمُنتجي الألبان EMPA جلسة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى وزارة الزراعة بشأن المذكرة الخاصة بمعوقات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية، والتي تقدمت بها إدارة الجمعية للجنة من أجل الوصول إلى حلول عملية وعاجلة للمساهمة في تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتشجيع زيادة الإنتاج في مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان.

وترأس الجلسة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وحضر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والنائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، والنائب محمد عبدالقوى أمين سر اللجنة، كما حضر من إدارة الجمعية المهندس فرنسيس أبادير عضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية، والمهندس يسري الضوي أمين الصندوق، والأستاذ نادر حسين مدير الجمعية.

تقدير رسوم تعديل النشاط من الزارعي

واستعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية معوقات إصدار تراخيص إقامة مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيواني الجديدة وتراخيص إقامة التوسعات بالمزارع المقامة بالفعل من جهة جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة والمحليات، وكذلك المغالاة في تقدير رسوم تعديل النشاط من الزارعي إلى إنتاج حيواني، واختلاف قيمة تلك الرسوم من جهة ولاية إلى أخرى بالرغم من إقرار فتوى مجلس الدولة بأن مشروعات الإنتاج الحيواني تعد من قبيل المشروعات الزراعية ولا تتقيد بنسبة الـ2% ولا يعاد تثمين الأراضي الصحراوية والمستصلحة، بغرض إقامة تلك المشروعات عليها.

وتحددت طلبات إدارة الجمعية في طلبين أساسين الأول إلغاء الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية، والثاني تفعيل سياسة الشباك الواحد بتوحيد الجهة المعنية بإصدار التراخيص، وهي وزارة الزراعة لأنها فقط المعنية بهذا النشاط دون أي تدخل من المحليات أو أي جهة أخرى.

طلب إحاطة لمناقشة تراخيص إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني

وفي نهاية الجلسة ولأهمية موضوع تراخيص إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان، أوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع عاجل مقبل في أولى جلسات اللجنة؛ لعدم حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية للرد على تلك المعوقات، على أن يكون ذلك بحضور جميع المسؤولين المعنيين من نائبي وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، ومديري هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى .

من جهته، أكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، ضرورة حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بتراخيص المزارع والعمل علي تقنين أوضاعها، مشددًا على مساندة اللجنة بمجلس النواب لدعم المربين في قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان باعتباره أحد الروافد المهمة للأمن الغذائي القومي في مصر، وخاصة في ظل هذه الفترة الصعبة، وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا على نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الأعلاف والخامات.