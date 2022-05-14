العملات الأجنبية والعربية الأكثر خسارة أمام الجنيه.. اليورو فقد 41 قرشا

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية من شهر مايو الجاري وتتقدم هذه العملات اليورو الذي فقد 41 قرشًا ويليه الدولار بـ16 قرشًا خلال 14 يومًا.

الدولار فقد 16 قرشا

يباع الدولار بسعر18.36 مقابل 18.52 جنيه أي بفارق 16 قرشا بداية من الشهر الجاري مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الأمريكية أفضل بيع في مصر ف أبو ظبي الإسلامي بسعر 18.35 جنيه مقابل 18.34جنيه للشراء في البنك الأهلي اليوناني.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعا بقيمة 41 قرشًا ليباع بسعر 19.36 مقابل 19.55 جنيه، وعرض اليورو في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 19.251 جنيه كأفضل سعر للبيع مقابل 19.1084 جنيه كأفضل سعر للشراء.

الريال السعودي

خسر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5 قروش ليباع بسعر 4.89 مقابل 4.94 جنيه بداية الشهر الجاري، وعرضت العملة السعودية بأفضل سعر للبيع في بنك المشرق ليباع بسعر 4.88 جنيه مقابل 4.8892 جنيه للشراء ببنك مصر.

الدرهم الإماراتي

فقد الدرهم الإماراتي 5 قروش أمام الجنيه المصري ليباع بسعر 4.99 مقابل 5.04 جنيه بداية شهر مايو الجاري.

وعرض الدرهم الإماراتي بأفضل سعر للبيع له ببنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.98 جنيه وسجل بالبنك الأهلي المصري 4.99 جنيه كأفضل سعر للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة بالبنوك

يباع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.073 جنيه اليوم السبت 14-5 -2022 وفق آخر تحديث للبنوك، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.040 جنيه وسجلت الليرة اللبنانية سعر 0.012 جنيه فيما بيع الليرة التتركية بسعر 1.138جنيه، وبيع الرينجيت الماليزي بسعر 4.1464 جنيه، وسجل الدولار النيوزيلندي سعر 11.452 جنيه، وبيعت الهريفينا الأوكرانية بسعر 0.621 وبيع الروبل الروسي بسعر0.280 جنيه.