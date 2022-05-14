سعر الدولار اليوم السبت 14-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين ومتابعي الاقتصاد بمتابعة سعر الدولار في عدد من البنوك بشكل يومي مقارنة بالجنيه المصري؛ لأهميته في التأثير على مختلف الأسعاره، وعند ارتفاعه ترتفع أسعار المنتجات المختلفة التي نقوم باستيرادها من الخارج.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي،وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع و18.50 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.32 جنيه للشراء و18.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك مصر

وأيضا جاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر الدولار 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعر 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.