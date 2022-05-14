أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-5-2022

اختلفت أسعار العملات الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في البنوك المختلفة، ويهتم عدد كبير بمتابعة أسعار العملات النقدية سواء كان المواطنون أو الراغبون في العمل للخارج والمهتمون بالاقتصاد.

وفي إطار هذا الاهتمام، نستعرض أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 14 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.4 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.42 جنيه للشراء مقابل 19.55 للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع مقابل 19.21 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإمارتي سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.59 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر22.51 جنيه للشراء، ونحو 22.79 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني نحو 22.51 جنيه للشراء، 22.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.90 جنيه للبيع، و4.88 جنيه للشراء.