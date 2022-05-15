اليوم.. طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات والجغرافيا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيا وإلكترونيا في المدارس المجهزة وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

تفاصيل الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، موضحة أن الامتحان يعقد ورقياً للأسئلة المقالية التي تتولى الإدارات التعليمية وضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وإلكترونياً على جهاز التابلت للأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

تحذيرات عاجلة للطلاب

غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول

ووجهت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات والإدارات التعليمية تحذيرات عاجلة، موضحة أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية، مشددة على الطلاب بضرورة عدم تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان وعدم الدخول على منصات أخرى لأن ذلك يؤدي إلى الخروج من منصة الامتحان.

وأكدت الوزارة على الطلاب بضرورة متابعة المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة محتوى نجوى ليمتد، للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم، لافتة إلى أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية.

وأوضحت أنه لا يُسمح بمغادرة الطالب إلا بعد التأكد من إنهاء الامتحان والضغط على Submit، والتأكد من قبَل المراقب وسؤال التطوير التكنولوجي أنه ليس pending، لأن هذا الأمر سيجعله لن يستطيع الدخول في اختبار اليوم التالي إلا بعد تسليم الامتحان وعمل مزامنة.

ونوهت بأن كل «تابلت» جرى تسليمه للطلاب عليه برنامج المنصة أي تطبيق منصة الامتحان بأحدث إصدار، ومتصل داخل اللجنة بشبكة المدرسة، لا يوجد عليه قيود لأداء الاختبار من خلاله وضرورة مراجعة حالة الطلاب لأداء الاختبار.