تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب أولى ثانوي قبل امتحان الجغرافيا غدا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهاً عاجلاً لطلاب الصف الأول الثانوي، بشأن طبيعة عمل منصة الامتحان على جهاز التابلت، مشددة على جميع المدارس بضرورة التنبيه على الطلاب بالحصول عمل آخر تحديث لجهاز التابلت قبل الامتحان.

وجاءت رسالة التنبيه العاجلة كالتالي: «نرجو التنبيه على جميع الطلاب بالتأكد من أن التابلت محدث بآخر إصدار من البرنامج للاختبارات، اختبار غدا يعتمد على آخر تحديث».

لا يمكن أداء الامتحان دون الحصول على آخر تحديث للمنصة

ونوهت الوزارة في تنبيهها للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس الذي أرسلته اليوم، بضرورة التأكيد على الطلاب من أن منصة «سويفت أسيس» على آخر تحديث وهو «v1.5.28»، موضحة أن أي جهاز غير محدث المنصة على آخر تحديث لن يستطيع الدخول على منصة الامتحان.

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا غدا

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا السبت 14 مايو الجاري، امتحان مادة الجغرافيا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم وتطهير لجان الامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، في بيان سابق، إن امتحان الجغرافيا سيُعقد في لجان مؤمّنة جيدًا، تراعي الإجراءات الوقائية المشددة، وتلحق المدارس غير المجهزة على المدارس المجهزة لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل منصة حصص مصر التعليمة ومنصة بنك المعرفة المصري وقناة مدرستنا التعليمية.